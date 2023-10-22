金鐘58／「最佳戲劇節目獎」提前洩露？三立回應道歉

第58屆金鐘獎連著20日、21日兩天舉行，最後圓滿落幕，不過戲劇類的頒獎典禮當晚，有網友發現金鐘獎的官網疑似提前洩露「最佳戲劇節目獎」得獎者，對此三立電視回應道歉。

PTT上有網友發現，在「最佳戲劇節目獎」還未頒獎時，金鐘獎官網已提前洩露得獎者「村裡來了個暴走女外科」，對此三立電視回應致歉，並說明因為工作人員的失誤，將「戲劇節目女主角獎」得主誤勾選為「最佳戲劇節目獎」，發現後立即做了更正，並非是提前洩露得獎名單。

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