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金鐘58／打敗副總統候選人賴佩霞 范瑞君奪女配角獎

聯合報／ 記者黃保慧／即時報導
范瑞君以「額外旅程」獲得第58屆金鐘獎「迷你劇集(電視電影) 女配角獎」。圖／三立提供
范瑞君以「額外旅程」獲得第58屆金鐘獎「迷你劇集(電視電影) 女配角獎」。圖／三立提供

范瑞君以「額外旅程」獲得第58屆金鐘獎「迷你劇集(電視電影) 女配角獎」，打敗演到成真的副總統候選人賴佩霞人選之人—造浪者」。

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范瑞君先前也曾獲最佳女配角，這次再度入圍她非常開心，上台激動說：「謝謝，除了感謝還是感謝。」她除了謝謝劇組、真實的人物，最後說：「祈求世界和平，請讓所有的苦難都留在戲劇裡面，讓我們影業從業人員還有演員來承受這一切。」

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