金鐘58／「村裡來了個暴走女外科」奪金鐘戲劇節目大獎 連中三元

「村裡來了個暴走女外科」在第58屆金鐘獎頒獎典禮上演「結尾大驚奇」，最後頒發的最佳戲劇節目女主角獎、最佳戲劇節目導演獎以及最後壓軸的最佳戲劇節目大獎，該劇全部獲獎，連中三元，堪稱今年金鐘獎最奇妙的大贏家，顯見評審委員有多麼喜愛這齣提及城鄉差距與醫護人員議題的輕鬆喜劇。

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包括蔡淑臻、朱軒洋等演員和工作團隊上台領獎時，大夥兒一直強調劇組很新、很希望該劇的推出能夠讓各方更正視醫護的議題，鼓勵更多人投入外科的行列，導演賴孟傑還補了句：「本來以為剛剛拿了一座就不會再拿，謝謝小劉醫師貢獻自己人生的故事，也謝謝把這個故事交到我們這個劇組。」該劇主角本尊就是寫出同名小說的作者劉宗瑀。負責頒獎也是今年戲劇類評審團總召唐美雲則表示，雖然只有一齣戲可以獲獎，但入圍的都是很好的作品，都很得到評審的肯定。

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