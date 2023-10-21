快訊

金鐘得獎名單一次看！視帝視后薛仕凌、蔡淑臻 《女外科》奪大獎

【重磅快評】賭王鬥千王 「lie導」、「柯萊爾」比詐拚大位

美國防部發布新中國大陸軍力報告 列出6個台海戰爭的可能因素

聽新聞
test
0:00 / 0:00

金鐘58／「古典美人」李璇代先夫丁強領特別獎 超催淚

聯合報／ 記者蘇詠智／即時報導
李璇上台代先夫領取特別貢獻獎，神情明顯哀戚。圖／三立提供
李璇上台代先夫領取特別貢獻獎，神情明顯哀戚。圖／三立提供

今年春節期間因病去世的資深視帝丁強，獲頒第五十八屆金鐘獎特別貢獻獎，和他相伴超過半世紀的妻子—「古典美人」李璇，上台代他接受榮耀，除了一再道謝促成他得獎的寇世勳、蔡揚名、曹瑞原等人，還體貼表示典禮是歡喜的場合，不希望大家看到她而心生哀傷，最後則說道：「百年修得同船渡，千年修得共枕眠，我何其有幸當他的丁太太。」

相關新聞／完整得獎名單！薛仕凌、蔡淑臻封視帝視后 《暴走女外科》奪大獎

丁強畢業自政工幹校（現國防大學政治作戰學院）影劇系，稱得上是科班出身，對於編導、製作等幕後工作也拿手，之後不僅在軍中劇團表演舞台劇，也曾加入電影界，再跨進電視圈，他和小自己13歲又當紅的李璇談戀愛、結婚，更曾是轟動的娛樂新聞。兩人一度長住國外，後來返台又再度重拾演藝工作，都在花甲之年獲得金鐘獎最佳男、女主角的榮譽，而今丁強先一步離世，李璇的失落讓外界看了都心疼。

在丁強的演藝生涯晚期和他合作密切的導演曹瑞原上台擔任引言人，回憶從新聞裡看到他和李璇返台，才想要找他演出自己的作品「記住，忘了」裡的公車司機，已有一陣子沒有在幕前亮相的丁強原本有些猶豫，認為要演就不能辜負導演的期待，最後以出色的演技獲得金鐘獎，曹瑞原之後又在「孽子」電視劇請他演「雖然沒有戲在身上卻負責串連所有情節」的楊教頭，丁強演得光芒四射，此後曹瑞原的每一部戲都會再找他合作，可是2020年彼此再攜手「孽子」舞台劇，向來不怕背長串台詞的丁強卻壓力大到流鼻血，曹瑞原也意識到，可能時間快要等不了。

在典禮播放的致敬影片中，鄧安寧大讚丁強的演出到後來幾乎就像在生活，沒有任何表演的痕跡，這個就是最棒的表演。而楊麗音則稱他多麼奇怪的角色都願意嘗試，而且樂於讚賞年輕的晚輩，常常在他們面前說誰誰誰演得真好，誰誰誰的戲很棒，一點都不吝於表達對年輕人的欣賞。

李璇上台明顯有些緊張，重複感謝了人員的名字，還怕有誰沒被提到，不時向一旁的曹瑞原詢問「我剛剛講過他們了，謝過他們了？」令人有些不忍，她強調經紀人告訴她丁強獲此殊榮時，是喜極而泣地告訴她，她也很為丈夫感謝促成這一切的人們。

延伸閱讀

紅毯7美／爆乳搶最美！許瑋甯、蔡淑臻、安心亞「集體雪球放送」 王淨美成最閃的一道光

金鐘58／「小王祖賢」林奕嵐敲響金鐘 獲最具潛力新秀

金鐘58／蘇瀅從「最資深新人演員」畢業！熬18年獲新人獎 感言太感動

金鐘58／兒童台姐姐轉型成功 米可白出道18年首度奪金

相關新聞

金鐘58／打敗副總統候選人賴佩霞 范瑞君奪女配角獎

范瑞君以「額外旅程」獲得第58屆金鐘獎「迷你劇集(電視電影) 女配角獎」，打敗演到成真的副總統候選人賴佩霞「人選之人—造...

金鐘58／「村裡來了個暴走女外科」奪金鐘戲劇節目大獎 連中三元

「村裡來了個暴走女外科」在第58屆金鐘獎頒獎典禮上演「結尾大驚奇」，最後頒發的最佳戲劇節目女主角獎、最佳戲劇節目導演獎以...

金鐘58／「古典美人」李璇代先夫丁強領特別獎 超催淚

今年春節期間因病去世的資深視帝丁強，獲頒第五十八屆金鐘獎特別貢獻獎，和他相伴超過半世紀的妻子—「古典美人」李璇，上台代他...

金鐘58／楊大正奪男配角獎 登台卻口誤「謝謝金曲獎」

被網友們譽為「死亡之組」的「戲劇節目男配角獎」，共計包括有庹宗華、陳博正（阿西）、游安順、楊大正、鄒承恩等優秀演員入圍，...

李玟安葬武漢「白色天使雕像」曝光 現場響起這首歌

歌壇天后CoCo李玟今（21）日葬於大陸湖北武漢石門峰紀念公園，園內設有李玟紀念展，供歌迷追思，而李玟雕像也首度曝光，白色雕像加上一對翅膀，展翼模樣猶如天使。

張雅琴訪問以色列駐台代表 對方幾度激動泛淚

以巴戰爭持續擴大，張雅琴主持的年代「雅琴看世界」日前邀請以色列駐台代表Maya 上節目，她以英文訪問對方，在討論的過程中...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。