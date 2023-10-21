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金鐘58／楊大正奪男配角獎 登台卻口誤「謝謝金曲獎」

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
楊大正奪下「戲劇節目男配角獎」。圖／三立提供
楊大正奪下「戲劇節目男配角獎」。圖／三立提供

被網友們譽為「死亡之組」的「戲劇節目男配角獎」，共計包括有庹宗華、陳博正（阿西）、游安順、楊大正、鄒承恩等優秀演員入圍，最終由「我願意」的楊大正奪下。不過楊大正在上台致詞時，意外將金鐘獎講成「金曲獎」，立刻引起台下一陣笑聲。

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楊大正一上台，首先就說「不好意思，第一次來就拿禮物。」同時他也表示，其實自己演戲14年了，能夠站上這個舞台，特別感謝這14年來，給予自己機會、養分的導演、前輩與好朋友們，請容許自己隔天宿醉退了以後，再在臉書po詳細名單。

然後，楊大正也感謝滅火器的團員、火氣音樂的工作夥伴，因為自己每次去演戲，他們就很擔心公司會沒有收入，「那現在我得獎了，你們慢慢擔心吧！」。同時楊大正也對家人、老婆獻上謝意。最後楊大正也說：「我是楊大正，我除了是一個樂團主唱外，我也會是一個很棒的演員，謝謝金鐘獎。我會帶著這份祝福繼續努力、往前邁進。」但就是最後一段，楊大正誤將金鐘獎講成金曲獎，儘管立刻改口，但台下已傳來陣陣笑聲，也成為頒獎舞台的意外插曲。

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