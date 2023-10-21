李玟安葬武漢「白色天使雕像」曝光 現場響起這首歌

歌壇天后CoCo李玟今（21）日葬於大陸湖北武漢石門峰紀念公園，園內設有李玟紀念展，供歌迷追思，而李玟雕像也首度曝光，白色雕像加上一對翅膀，展翼模樣猶如天使。

李玟曾在去年大眾電影百花獎時閉幕式說道「我是武漢姑娘！武漢姑娘回家啦！」，緣於李玟的媽媽，據陸媒報導，出生於重慶的李母因戰爭輾轉於各地，後隨家人一起到武漢，之後再前往上海學醫。李玟也透於演唱會時透露舅舅一家就住在武漢。

李玟驟逝，長眠地最終選擇武漢，許多當地歌迷也來接她「回家」，送她最後一程。而在曝光短片中，安葬現場播放了李玟的〈想你的365天〉。

李玟21日安葬於大陸湖北武漢石門峰紀念公園。 圖／截自微博／芒果撈小萌主

網友曝光紀念館內有李玟的半身像。 圖／截自微博

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