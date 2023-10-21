張雅琴訪問以色列駐台代表 對方幾度激動泛淚
以巴戰爭持續擴大，張雅琴主持的年代「雅琴看世界」日前邀請以色列駐台代表Maya 上節目，她以英文訪問對方，在討論的過程中，對方有現場口譯，所以也能完全掌握其他學者的評論，即時加入中英文的討論，張雅琴表示，這在台灣的節目是一個創舉，「我也覺得這是未來趨勢，重點不是你用什麼語言，而是什麼觀點。」
而Maya在錄影過程中幾度激動泛淚，張雅琴也問了敏感的問題，比如該如何區分恐怖份子哈馬斯和無辜的巴勒斯坦人民，以及以色列屯墾區會造成約旦河西岸是否會變下一個衝突戰場等，「比較有趣的是，她跟我說我們的標題是以巴戰爭，其實應該是以哈戰爭，以色列的敵人是哈瑪斯，不是巴勒斯坦人。」張雅琴表示，Maya以前是以色列駐聯合國的代表，所以昨天的討論有點像是聯合國會議，大家都是戴耳機中英文並用，讓她印象格外深刻。
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