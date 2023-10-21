李善均的毒友竟是她們！爆出男星舊愛黃荷娜、韓瑞熙
李善均涉嫌吸食大麻，遭到警方調查。韓媒再爆他的毒友竟然是大家都不陌生的黃荷娜、韓瑞熙，簡直是韓國演藝圈「毒」瘤。
雖然警方表示「目前還沒確認L的毒品犯罪嫌疑」，但李善均吸毒嫌疑重大，而且他和毒友共8人，名單已經遭到外流。根據韓媒報導，當中富家子弟應該是南洋乳業外孫女黃荷娜，練習生則是T.O.P的前女友韓瑞熙。
這兩個名字過去早就跟毒品畫上等號，黃荷娜是朴有天的呼麻未婚妻，韓瑞熙也是T.O.P的毒女友，雖然全都是過去式，但這次又跟毒品扯上關係。
目前警方尚未證實吸毒者的真實身分，還需要進一步調查才能釐清。
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