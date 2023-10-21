胡瓜慶功仍帶熊霓 不見另一半丁柔安背後有原因

胡瓜和賴慧如、吳怡霈搭檔民視「最強綜藝秀」拿下今年綜藝金鐘「綜藝節目獎」，看點是，他和緋聞對象熊霓大方走紅毯，而往年都會出現幫胡瓜打理造型、工作的另一半丁柔安則全程未出現，他在慶功宴上解釋：「她今天出席家人告別式，就講到這裡，不要再講下去了」。

每年胡瓜參與金鐘，丁柔安必定愛相隨，瞻前顧後幫他打理一切，今年傳出胡瓜和班底熊霓傳戀情，雖遭當事人否認，而且今天胡瓜和熊霓還高調走紅毯，大家都好奇，丁柔安屆時態度，而胡瓜和熊走完到進入會場，果然都不見丁柔安，直到慶功宴，胡瓜才解釋，她家有喪，不克前來，也巧妙避開了3人同場的尷尬。

慶功宴上，熊霓全程在場，但她知道記者想問什麼，要求經紀人謝絕訪問，默默坐在旁邊等胡瓜收工，而胡瓜受訪時被問到熊霓，也不願多做回應。

胡瓜出道40年，入圍多次金鐘，個人獎拿到兩座，上一次得獎，是5年前「綜藝大集合」奪下「綜藝節目主持人獎」，這次雖是節目得獎，但他反而更開心，「因為這是對全體工作人員的努力最好的回報，而且當初做這個節目，除了辛苦，我跟製作人甚至一度壓力大到脖子都轉不動，慧如和怡霈都知道」。

雖然拿獎，但節目早停播半年，他說這是金鐘常態，拿獎的常常是停播節目。不過也有好事發生，賴慧如最近減肥瘦了14公斤，而胡瓜也瘦了15公斤，今年64歲的他笑說，「前兩年營養師不准我重訓，我是這兩年才微微調整，而且兩個月就瘦了15以斤，因為我身體的代謝很快，每天喝4千cc的水，隨時隨地都在流汗」，現在他每天都會去走操場1個半小時，丁柔安也會陪著他。

他說，「不是我還要再瘦，是身體自己會瘦，如果減肥是靠意志力，是瘦不下來的，因為那都在強邀自己」，雖然別人看他吃小黃瓜、喝黑咖啡，虧他生活很可憐，但他反而甘之如飴，不被任何食物誘惑，也明白很多觀眾等著看他復胖，他信誓旦旦說「但我不會復胖，我是健康瘦，持續地瘦。」

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胡瓜(中)帶著賴慧如、吳怡霈一起慶功。記者沈昱嘉／攝影 胡瓜(中)帶著賴慧如、吳怡霈一起慶功。記者沈昱嘉／攝影

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