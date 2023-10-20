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超毛！李善均遭影射吸毒 網挖舊片：3年前巫女預言「10月上手銬」

噓！星聞／ 編輯三月兔／綜合報導
20日有網友挖出3年前巫女對李善均算命的影片。 圖／截自IG、AllMightyTV YouTube
20日有網友挖出3年前巫女對李善均算命的影片。 圖／截自IG、AllMightyTV YouTube

韓國男星李善均出道以來形象良好，曾出演《寄生上流》、《我的大叔》等多部知名戲劇電影，昨（19）日韓媒爭相報導，表示目前有一名頂級明星L某涉毒，外界紛紛瘋猜此人就是李善均，今天下午李善均經紀公司則隱晦透露會誠實接受警方調查。今早，有網友則挖出3年前的影片，有一名巫女早就預言李善均會被上手銬，還提醒他10月份小心，內容掀起韓網一陣譁然！

《寄生上流》過去曾拿下多次大獎，有電視節目更找來巫女金花堂（音譯，금화당）替劇中多位主角算命。今天一早，該影片突然再次被網友觀看，在論壇引發不少騷動。

其中，巫女看完李善均的八字後臉色凝重，遲疑了一下才說道：「在我看來，這位...為什麼看到他被上銬，他可能會有一次口舌劫難，不是自己的意志，而是受到他人...。」巫女還問製作人：「這位...應該不做那些事吧？」製作人反問：「毒品嗎？」巫女沉默點頭，製作人則繼續回說：「我也不太清楚」。

巫女除了唸出算命結果，還提醒李善均千萬別動歪腦筋，要每天早上冥想，「尤其是在10月，要小心這時候」，接著便凝重地望著製作單位表示：「我第一次感受到這種感覺。」直言算命的結果顯示在斥責李善均。

李善均今（20）日被證實接受警方調查，涉嫌吸食大麻。經紀公司不願正面承認他染毒，只隱晦承諾會誠實接受警方調查，但如果網友持續造謠，公司也不會輕饒。警方透露，包括李善均在內，共8人一起開毒趴。而他們多半選在住家、聲色場所吸食，聲色場所業者和工作人員也沉溺其中。李善均因此淪為肥羊，遭藥頭勒索數億韓幣，威脅如果不付錢就要讓他身分曝光。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

20日有網友挖出3年前巫女對李善均算命的影片。 圖/摘自AllMightyTV YouTube
20日有網友挖出3年前巫女對李善均算命的影片。 圖/摘自AllMightyTV YouTube

20日有網友挖出3年前巫女對李善均算命的影片。 圖/摘自AllMightyTV YouTube
20日有網友挖出3年前巫女對李善均算命的影片。 圖/摘自AllMightyTV YouTube

20日有網友挖出3年前巫女對李善均算命的影片。 圖/摘自AllMightyTV YouTube
20日有網友挖出3年前巫女對李善均算命的影片。 圖/摘自AllMightyTV YouTube

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