韓「大咖演員吸毒」就是李善均！公司道歉：會誠實面對
韓國實力派演員李善均昨被影射吸毒，猶豫諸多線索與他高度相符，今天經紀公司終於鬆口，承諾藝人會誠實接受調查。
根據韓媒報導，李善均今年一月起，與一些富家子弟、練習生和麻吉一起多次吸食大麻。然而他本身是公眾人物，很快就被聲色場所業者視為肥羊，開始對他勒索。
公司也證實，李善均近期不停遭受威脅，後續相關問題將交由律師統一回應，公司方面只能對外道歉，也打算對威脅者提告。警方也掌握到李善均向藥頭提供巨額資金，雙方有數億韓元的金錢往來，當中很有可能包含勒索封口費用，還需要進一步調查。
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