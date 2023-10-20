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參選副總統老公說話了！賴佩霞3度淚崩喊「討厭」

聯合報／ 記者林怡秀／即時報導
賴佩霞在節目上忍不住淚崩。圖／MOMOTV提供
賴佩霞在節目上忍不住淚崩。圖／MOMOTV提供

賴佩霞以「人選之人」成為金鐘獎最佳女配角的熱門人選，近日與郭台銘搭檔投入2024大選，她與夫婿謝志鴻近日接受MOMOTV「大雲時堂」主持人李四端專訪，談到成為政治人物對生活影響、人脈整合團隊以及夫妻互相扶持，甚至3度落淚。

賴佩霞除了演員、諮商師、義工等身分，今年60歲本命年多了政治人物角色，她曝4年前曾經有人想出5千萬前找她競選立委，以非暴力溝通為政壇帶來正面力量，被她視為開玩笑，沒想到今年真的成為副總統參選人，這次參選賴佩霞家人全部支持，不僅女兒打氣，先生也是助力，誇讚她的優點給予支持，「她善良、真誠、言行一致且樂於助人」，能為政壇帶來一股清流，真情流露讓她眼眶紅，邊哭邊笑著說「討厭」，才開始專訪就讓她落淚。

學習心理學40年，她處理情緒的方式是獨處，獨處能靜心找回能量，面對挫折與焦慮她表示，其實她比較擔心因為自己的關係，使別人受到影響。對於成為政治新鮮人，坦言還在調適，過去周遭人都是天使，「現在比較複雜，我還需要認識的天使」，不過沒想到過去人脈都出現來幫助她，成為支持她的助力。而她也從不口出惡言，很少發怒，在郭台銘團隊中扮演溝通協調、整合與解決問題的角色，也參與女性議題等策略，郭台銘說因為她的加入變得開心多了。

至於處理哀傷的方式賴佩霞忍不住淚崩，她說，如果情緒上來，會到房間對著已逝媽媽照片說話，大喊「媽，我被欺負了」，然後聽到媽媽回應總是「傻孩子，沒關係」，心情便釋懷了。而入圍金鐘獎最佳女配角，她第三度落淚，演藝圈是我的娘家，金鐘獎是回娘家的路。

賴佩霞(中)和老公謝志鴻(右)一起接受李四端專訪。圖／MOMOTV提供
賴佩霞(中)和老公謝志鴻(右)一起接受李四端專訪。圖／MOMOTV提供

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