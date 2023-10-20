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紅髮艾德Ed Sheeran驚喜宣布2度來台 明年2月確定高雄見

聯合報／ 記者陳建嘉／即時報導
紅髮艾德締造無數暢銷金曲，締造百億串流數紀錄。圖／寬宏藝術提供
紅髮艾德締造無數暢銷金曲，締造百億串流數紀錄。圖／寬宏藝術提供

紅髮艾德Ed Sheeran唱紅無數金曲，包括「Perfect」、「Shape of you」，擁有眾多膾炙人口金曲，各項紀錄登峰造極，今年更是解鎖英國百億串流數，成為史上第一位榮獲「Gold BRIT Billion Award（全英百億級大賞）」殊榮肯定的歌手。

紅髮艾德曾於2019年首次造訪台灣，門票秒殺售罄，如今他將於2024年2月3日帶著『Ed Sheeran ＋－＝÷ × 2024 TOUR』二度蒞臨台灣，首度降臨高雄國家體育場，將於2023年11月2日(四)下午1點30分正式售票。在此次巡迴中紅髮艾德不斷締造驚人紀錄，2023年『Ed Sheeran ＋－＝÷ × 2024 TOUR』於北美演出更是引起廣泛迴響，口碑爆棚，橫掃洛杉磯的蘇菲體育場和紐澤西的大都會人壽體育場，創下美國有史以來單日演唱會入場人數最高紀錄。

今年，紅髮艾德也分別於5月和9月發行專輯「－減法」和「Autumn Variations 深秋變奏曲」，這兩張與國家搖滾樂隊的亞倫‧德斯納（Aaron Dessner）合作製作的專輯，一推出即迅速榮登全球音樂排行榜榜首，備受好評。新專輯「Autumn Variations 深秋變奏曲」其靈感來自於英國作曲家—艾爾加，運用14個不同的符號來代表14位身邊朋友的故事。紅髮艾德也巧妙的運用季節的概念，來描繪敘述自己與身邊人的親密關係，專輯架構涵蓋了愛、失落、心痛、痛苦、喜悅、焦慮和悲傷。

紅髮艾德世界巡迴演唱會-高雄站

Ed Sheeran ＋－＝÷ × 2024 TOUR

● 演出日期/時間：2024年2月3日(六) 晚上7:00

預計入場時間: 16:00入場

預計暖場時間: 19:00(嘉賓Calum Scott)

預計換場時間: 19:45

預計演出時間: 20:15(紅髮艾德Ed Sheeran)

以上公告之預計時間將依現場進度進行調整，以現場公告為準。

● 地點: 高雄國家體育場

● 票價：$1800 $2800 $3800 $5800 $6800 $8800 $9800

主辦: AEG Presents Asia、寬宏藝術經紀股份有限公司

協辦: 高雄市政府

購票請洽:寬宏售票www.kham.com.tw

紅髮艾德明年2月將在高雄國家體育場開唱。圖／寬宏藝術提供
紅髮艾德明年2月將在高雄國家體育場開唱。圖／寬宏藝術提供

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