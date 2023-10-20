蕭敬騰岳父是大咖老戲骨 中風手萎縮簽下婚書全場泛淚
金曲歌王蕭敬騰和大14歲女友Summer結為連理，Summer也在IG感謝雙方爸媽的祝福以及支持，她也寫下：「我們收獲的，不只是彼此，而是彼此的所有。當我們家林大哥用中風多年幾乎萎縮的手為我們簽下證書那一刻，我們笑著、也哭了，謝謝愛我們的你們，我們會更努力生活，為我們、為你們，為每一個愛我們的你們」。其實Summer的父親正是資深藝人林光寧。
今年73歲的林光寧是演藝圈的老戲骨，曾是「雷鳥合唱團」的一員，早期擔任過秀場經紀人，後來他加入華視，演出「台灣靈異事件」、「雙響炮」、「轉角遇到愛」等多部電視劇，多以喜劇演出，和鄧麗君也是好友，結識很多圈內藝人及幕後人員，當年Summer在國外留學念完研究所回來，林光寧將她引薦給葛福鴻，對女兒事業很關注，還曾笑過女兒只想當蕭敬騰的經紀人，卻不願當他經紀人，Summer也是標準星二代。
近幾年林光寧身體狀況不佳，因中風多年手幾乎萎縮，仍為女兒簽下證書，一起見證他們的幸福，讓全場都忍不住感動泛淚。
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