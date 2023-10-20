快訊

侯友宜、柯文哲能不能配？朱立倫提「三步驟」持續整合

以色列撤僑包機載16人今起飛！137名國人留下 35名陸人想搭機1原因沒下文

中職／龍隊封王啦啦隊長琪琪呼拉圈也奪冠 卻預告要引退了

蕭敬騰岳父是大咖老戲骨 中風手萎縮簽下婚書全場泛淚

聯合報／ 記者楊起鳳／即時報導
蕭敬騰(右)跟交往16年的Summer在挪威拍婚紗照，昨登記結婚。圖／喜鵲娛樂提供
蕭敬騰(右)跟交往16年的Summer在挪威拍婚紗照，昨登記結婚。圖／喜鵲娛樂提供

金曲歌王蕭敬騰和大14歲女友Summer結為連理，Summer也在IG感謝雙方爸媽的祝福以及支持，她也寫下：「我們收獲的，不只是彼此，而是彼此的所有。當我們家林大哥用中風多年幾乎萎縮的手為我們簽下證書那一刻，我們笑著、也哭了，謝謝愛我們的你們，我們會更努力生活，為我們、為你們，為每一個愛我們的你們」。其實Summer的父親正是資深藝人林光寧。

今年73歲的林光寧是演藝圈的老戲骨，曾是「雷鳥合唱團」的一員，早期擔任過秀場經紀人，後來他加入華視，演出「台灣靈異事件」、「雙響炮」、「轉角遇到愛」等多部電視劇，多以喜劇演出，和鄧麗君也是好友，結識很多圈內藝人及幕後人員，當年Summer在國外留學念完研究所回來，林光寧將她引薦給葛福鴻，對女兒事業很關注，還曾笑過女兒只想當蕭敬騰的經紀人，卻不願當他經紀人，Summer也是標準星二代。

近幾年林光寧身體狀況不佳，因中風多年手幾乎萎縮，仍為女兒簽下證書，一起見證他們的幸福，讓全場都忍不住感動泛淚。

蕭敬騰(左)跟經紀人Summer登記結婚。圖／喜鵲娛樂提供
蕭敬騰(左)跟經紀人Summer登記結婚。圖／喜鵲娛樂提供
資深藝人林光寧是Summer的父親。圖/台北經紀人交流協會提供
資深藝人林光寧是Summer的父親。圖/台北經紀人交流協會提供

延伸閱讀

伊能靜自揭淒慘身世「媽媽連生七個女兒」：我差點沒被生出來

出道57年！75歲黃西田被虧「缺錢不退休」 親揭背後原因

孫儷女兒看《甄嬛傳》驚呼「媽媽好溫柔」 網笑：請直接跳54集

餵孩子「山羌生肝」挨罰！ 網紅7寶媽再被挖黑料

相關新聞

蕭敬騰岳父是大咖老戲骨 中風手萎縮簽下婚書全場泛淚

金曲歌王蕭敬騰和大14歲女友Summer結為連理，Summer也在IG感謝雙方爸媽的祝福以及支持，她也寫下：「我們收獲的...

一夜逆轉！金鐘獎「網路人氣」遭爆灌票　主辦單位回應了

58屆金鐘獎節目類典禮將於10/20(五)晚間7點於國父紀念館正式登場。今年金鐘獎典禮節目類共頒發21個獎項，另全民參與的「網路人氣票選活動」，由觀眾投票選出今年度心目中的最佳人氣綜藝節目與戲劇節目。

認愛後首放閃！茵芙依偎「天道」男星甜喊：謝世界有你

茵芙7月時認愛同是8點檔演員的楚翔，兩人合作「天之驕女」後假戲真做，19日男方生日，茵芙大方放閃，po出兩人依偎在一起的...

韓媒驚爆「L姓大咖男星」涉毒疑是李善均 經紀公司回應

南韓藝能界的涉毒風波不斷，自從南韓影帝劉亞仁涉毒遭逮自毀人生，才傳檢方不拘留起訴，又爆有頂級明星涉毒，韓媒「京畿新聞」報...

賴佩霞曬「喪失美國國籍證書」 宣布放棄美國籍

因為和郭台銘搭檔參選總統、副總統，賴佩霞雙重國籍一事一直成為媒體焦點，她剛才在臉書宣布已經放棄美國籍。她之前選在金鐘獎公...

賴佩霞參選影響公視播「人選之人」 董事會決議改成這樣播

因賴佩霞宣布擔任郭台銘角逐總統大位副手，她所演出的「人選之人—造浪者」被質疑不應在公視播出，但19日於公視第7屆第19次...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。