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一夜逆轉！金鐘獎「網路人氣」遭爆灌票　主辦單位回應了

噓！星聞／ 編輯三月兔／綜合報導
有網友昨（19）日出面爆料，原先投票結果由《飢餓遊戲》領先，但昨日卻發現《綜藝玩很大》大逆轉，一夜之間爆增7千多票。 圖/三立提供、記者林怡秀攝影
有網友昨（19）日出面爆料，原先投票結果由《飢餓遊戲》領先，但昨日卻發現《綜藝玩很大》大逆轉，一夜之間爆增7千多票。 圖/三立提供、記者林怡秀攝影

58屆金鐘獎節目類典禮將於10/20(五)晚間7點於國父紀念館正式登場。今年金鐘獎典禮節目類共頒發21個獎項，另全民參與的「網路人氣票選活動」，由觀眾投票選出今年度心目中的最佳人氣綜藝節目與戲劇節目。有網友昨（19）日出面爆料，原先投票結果由《飢餓遊戲》領先，但昨日卻發現《綜藝玩很大》大逆轉，一夜之間爆增7千多票，結果公正性遭質疑。對此，主辦單位出面回應。

今年金鐘獎的人氣票選活動從本月5日起至18日為止。昨日卻有網友分別在PTT和Dcard指出，半夜0點01分時的結果由《飢餓遊戲》12萬9879票領先，《綜藝玩很大》擁12萬7413票成為第二名。但19日上午卻有網友發現《綜藝玩很大》逆轉勝，一夜之間多了7014票，遭疑灌票。

對此，主辦單位三立也於官方臉書回應，表示計票採計至10/18（三）23點59分，「最終有效投票結果票數，已經由第三方公正人士驗證，得獎名單公布將由典禮上正式揭曉。」

金鐘獎舉辦單位官方回應如下：

第58屆金鐘獎人氣票選主辦單位三立電視針對投票結果表示，依之前公布的「人氣獎決選」規定，計票採計至10/18（三）23點59分。因此，雖然之後仍有部份民眾湧入投票，但為維持人氣票選之公平與公正性，於截止時間後所投入之票數皆不予以採計，故今日坊間所流傳之數據皆非真實結果。

最終有效投票結果票數，已經由第三方公正人士驗證，得獎名單公布將由典禮上正式揭曉。

網友截圖揭19日凌晨0點1分的票數結果。 圖／摘自PTT八卦版
網友截圖揭19日凌晨0點1分的票數結果。 圖／摘自PTT八卦版

網友截圖曝光19日上午8點的票數結果。 圖／摘自PTT八卦版
網友截圖曝光19日上午8點的票數結果。 圖／摘自PTT八卦版

金鐘主辦單位出面回應。 圖/截自金鐘獎官網
金鐘主辦單位出面回應。 圖/截自金鐘獎官網

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