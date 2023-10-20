認愛後首放閃！茵芙依偎「天道」男星甜喊：謝世界有你
茵芙7月時認愛同是8點檔演員的楚翔，兩人合作「天之驕女」後假戲真做，19日男方生日，茵芙大方放閃，po出兩人依偎在一起的背影照，並甜喊：「我們總是一起。一起搞怪、一起發瘋，一起玩樂、一起探索，一起胡鬧、一起嘗試做些人生中最怪的事。」最後並祝福男友生日快樂。
茵芙文中還說：「我犯傻時你陪著我，耍白痴時你陪著我，去冒險時你陪著我，我哭我笑你都陪我。可以肆無忌憚地去做自己想做的事情，真的很幸福。謝謝你總是支持我鼓勵我，謝謝你總是讓我很放鬆自在，謝謝這個世界有你存在。」
茵芙曾有過一段婚姻，7月出席殺青宴受訪時表示，目前不打算再婚、生小孩，男友的父母已不在，茵芙的姊姊已生了孫子給爸媽，自己也不想生，因此兩人也沒有長輩催婚、傳宗接代問題，認為在一起輕鬆自在就好。楚翔知名度沒有茵芙高，但茵芙形容對方戲一檔接一檔，不缺錢更不需要靠她養，且她從來就不在乎這些外在條件。楚翔目前正拍攝「天道」，茵芙也加入台視新8點檔「追分成功」劇組。
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