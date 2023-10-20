韓媒驚爆「L姓大咖男星」涉毒疑是李善均 經紀公司回應

南韓藝能界的涉毒風波不斷，自從南韓影帝劉亞仁涉毒遭逮自毀人生，才傳檢方不拘留起訴，又爆有頂級明星涉毒，韓媒「京畿新聞」報導仁川警察在調查江南區娛樂場所時，掌握「L姓大咖演員」等明星涉毒，並指出L在2001年演出MBC情景喜剧出道，而後在各大電視劇及電影擔任主演，是非常資深且有名的演員，不過韓媒指出L先生的經紀公司低調回應：「仍在確認中。」

報導另外指出，除了L姓的大咖演員之外，涉嫌吸毒的另外8人，還包括演員練習生、娛樂場所相關人士，這些人中包括「有吸毒前科的人」，由於其中L姓大咖演員被認為是「劉亞仁級別」，被指出涉毒，無疑再為南韓演藝圈投下一枚震撼彈。不過韓國警方以及李善均本人皆尚未回應。

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