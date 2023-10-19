賴佩霞參選影響公視播「人選之人」 董事會決議改成這樣播

因賴佩霞宣布擔任郭台銘角逐總統大位副手，她所演出的「人選之人—造浪者」被質疑不應在公視播出，但19日於公視第7屆第19次董事會上確認，將如期於10月28日起連續兩週的週六、日晚間播出。

「人」劇由公視、大慕影藝共同出品，公視與Netflix合約議定，在今年4月28日平台上架半年後，即10月28日可於電視頻道排播；今年8月28日展開播出宣傳作業。但中選會於9月18日公告第16任總統、副總統選舉被連署人名單，共有10組人申請，其中包括在「人」劇中飾演總統候選人且勝選的賴佩霞。

因劇中人物背景、角色設定，與現實政治氛圍有其相似之處，公視決定慎重評估此劇的播出方式，並以公共利益及社會對話為出發點，9月22日邀請公視董事劉昌德、公視監察人黃銘輝、資深媒體人范琪斐、台灣電視劇製作產業聯合總會會長林錫輝等人，舉辦「《人選之人—造浪者》公視如何播？」公眾討論會，並於線上公開直播，就如期播或延至選後播出進行細緻討論與思辨。

討論會中，劉昌德肯定表示，經過討論而非立刻決定延播是值得肯定的。范琪斐則認為，「我希望我們有一個很強壯的公共媒體，我們有一個很活躍的公共媒體，可以補足商業台沒有辦法做公共議題這件事情」。

而公視監察人黃銘輝會中也提醒，「公視當然不會很故意去製作一個節目要去宣傳特定候選人，但現在我們的問題就是出在，即使你的目的是中立的，但是如果這個節目播出的效應，它會有一個結果」。林錫輝則以業界角度出發表示，這個行業的從業人員常要面對政治表態問題，但也說「我希望我們在台灣，不應該有這樣的壓力」。

討論會中有逾百位公民來賓參加，也有人提出「加註警語」、「加速播畢」等實質建議。網路近兩千條的留言中，亦頗多期待本劇所呈現的性別、權勢、環保與廢死等社會議題，能於電視播出後引發真實世界的進一步討論。

綜合各項考量，公視決定於原規劃的10月28日起播出「人」劇，但改為連續兩週密集播出，並於播出時加入字卡及導讀，強調戲劇的虛構性質，並闡述「人」劇劇情所具有的多元社會意涵，以避免或降低對選舉所可能產生的影響。

「人」劇播映前，公視將以字卡說明「本劇於2020年即開始編劇，2021年製作、選角，2022年完成、2023年4月於國際平台首播。戲劇內容純屬虛構，如有與現今相似之情況，純屬巧合，祈予明辨。」有關節目所蘊含的社會議題及公共價值，播出後也將透過管中祥、顧玉玲、鄭秉泓等專家學者的訪談進行分析與討論。

「人」劇以台灣的選舉做為主創故事，勇於碰觸敏感的政治議題，展現政治幕僚在民主選舉過程中的奮鬥、挫折、妥協與執著。今年4月於Netflix國際影音平台、超過190個國家與地區率先上架，讓全球觀眾看見屬於台灣的故事、民主的能量。本屆金鐘獎更入圍包括迷你劇集獎、迷你劇集導演獎、編劇獎，演員王淨、卜學亮、戴立忍、賴佩霞、蔡亘晏等，共14項演員與專業技術類大獎。

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