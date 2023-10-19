金馬影后林嘉欣無預警離婚 首談婚變曝和導演前夫相處現況
金馬影后林嘉欣今年7月無預警宣布與香港導演袁劍偉離婚，12年婚姻畫下句點，當時婚變原因眾說紛紜，曾傳出兩人教育觀念不合，甚至爆有金錢糾紛，當時她透過經紀人回應「要講的都在聲明裡」，未再多回應，不過據港媒「香港01」報導，近期她出席活動時首談婚變，澄清並非外界所傳因財務問題而離婚，並透露最艱難得時刻已經過去。
港媒報導，林嘉欣和前夫袁劍偉保持友好關係，會透過通訊軟體聯繫，談孩子生活安排、功課進度等。林嘉欣認為大家都是成熟人，大家做回朋友，正面向前看，若有機會和對方合作她也不會抗拒。
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