曾靠電商每年飆上億營業額 邵庭突宣布退出

邵庭幾年前加入電商，曾達到每年上億營業額的狀態，被封「電商女帝」，沒想到她突然宣布：「退出合夥的電商網站POPOLA與火鍋店涮辛酸的經營。」未來希望廣邀各大廠商找她開試用團，並將收入的一定比例金額，積極投入流浪貓狗的救治，她四字喊話廠商：「來用我吧！」。

愛狗和貓的邵庭說，因希望能有更多的時間關注在流浪動物上，不需有太多時間被綁在辦公環境當中，除上通告主持外，在家就能夠工作，時間運用更為彈性。

邵庭近年協助救治超過30隻的流浪貓狗，堪稱演藝圈對於流浪貓狗的頭號善心人士，她從救治的過程當中發現，貓狗們對於中途之家的需求，也因此與好友研擬開展中途之家的需要，對此邵庭表示：「近期與藝人艾莉絲的品牌規劃公益活動，我們提供產品，消費者購買，當中的營業額固定%數捐助給我認可的單位，提供消費者可以簡單參與公益的方法未來如果有更多品牌企業願意提供產品來參與這樣的公益合作，歡迎跟我聯絡。」

邵庭透露最近三個月救援誘捕了14隻貓咪，她把自己家當作中途，其中有十隻是剛出生沒多久的小貓，「我每天從傍晚到淩晨在公園餵蚊子誘捕貓咪，現在親訓貓咪，等他們學會親近人類，會撒嬌，再幫牠們找家。」她形容，每天花多時間陪他們讓他們喜歡人，「這幾年在工作上的努力，現在終於有能力可以負擔這樣子突如其來的救援中途行為，不過不到半個月這些救援的小貓，吃空10公斤飼料，讓她期許自己要更努力。」她盼未來能開立貓狗日用品的嚴選商城，讓民眾可以一站買齊各種貓狗用品萌物，但是不要花冤枉錢，她舉例買了十幾個可愛香蕉窩給小貓們，「結果收到根本就是爛香蕉皮的概念」。

對於廣邀各大廠商找她開試用團，邵庭分析她的粉絲輪廓，透露都是與她一起長大的粉絲，「粉絲以25歲到44歲為主，這六年我搭配營養師飲食調整，這一年健身運動，粉絲都是跟我一起學習愛自己，注重生活品質，所以在購買產品也都很注重品質。」她說：「現在沒有品牌在身，我也可以更廣更深的幫大家試用挑選產品。」喊話廠商快來試用她。

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