快訊

丹麥羽賽／力克泰國女將500勝達陣！戴資穎豎立新障礙

柯文哲和郭台銘二度會面合作露曙光？朱立倫：莫忘初衷

每年飆上億營業額被封為「電商女帝」 邵庭突宣布退出讓人意外

黃健瑋開告了！爆料女PO傳票諷：金鐘獎前多需要鎂光燈

聯合報／ 記者楊起鳳／即時報導
黃健瑋演出「人選之人-造浪者」卻因形象而落馬。圖／Netflix提供
黃健瑋演出「人選之人-造浪者」卻因形象而落馬。圖／Netflix提供

演員黃健瑋今年6月捲入Metoo風波，遭到一名M姓女網友表示遭他過去「趁機性交」，他也在螢幕前銷聲匿跡，日前老婆蔡亘晏受訪時稱老公已經出國。不料今日M女在臉書透露，遭黃健瑋提告妨害名譽，貼出傳票不忍反擊：「金鐘前夕，好樣的，是有多需要鎂光燈」。

M女在臉書曬出傳喚通知書，「準前夫說只能貼這個。是的，我被告了，要帶著 『被黃健瑋乘機性交貼文所憑依據』去地檢署報到」，恰好遇第58屆金鐘獎前夕，讓M女反諷對方，「金鐘前夕，好樣的，是有多需要鎂光燈」。

M女貼臉書透露遭到黃健瑋提告。圖／摘自臉書
M女貼臉書透露遭到黃健瑋提告。圖／摘自臉書

相關新聞

曾靠電商每年飆上億營業額 邵庭突宣布退出

邵庭幾年前加入電商，曾達到每年上億營業額的狀態，被封「電商女帝」，沒想到她突然宣布：「退出合夥的電商網站POPOLA與火...

周遊狠心放話「同歸於盡」李朝永 突轉念改作這事贖罪

資深製作人周遊和導演老公李朝永在演藝圈有「神鵰俠侶」之稱，李朝永日前過76歲生日，周遊想到之前他曾背叛事件，一時又情緒化...

餵孩子「山羌生肝」挨罰！ 網紅7寶媽再被挖黑料

近期7寶媽網紅「林叨囝仔」爭議事件不斷，先是被爆料挺孕肚登山，且做滑雪動作還背著孩子沒做任何防護，

黃健瑋開告了！爆料女PO傳票諷：金鐘獎前多需要鎂光燈

演員黃健瑋今年6月捲入Metoo風波，遭到一名M姓女網友表示遭他過去「趁機性交」，他也在螢幕前銷聲匿跡，日前老婆蔡亘晏受...

男星罕病兒遭霸凌「碎玻璃插脖」為事業吞忍 後悔痛哭

南韓演員權五重（權五中）演出「順風婦產科」走紅，作品還包括「茶母」、「秘密男女」、「食客」、「奇皇后」等知名韓劇，不過他卻在演藝事業起色時發現兒子罹患罕病，他毅然決定減少工作，選擇把一切都集中在兒子和家人身上。近日他卻驚爆兒子在校遭霸凌，脖子還被玻璃刺傷留下疤痕。

被汪小菲爆料「跑了」 具俊曄親自出面反擊

大S(徐熙媛)和汪小菲雖已離婚2年，大S去年也和舊愛具俊曄再婚，但汪小菲日前突然在直播中驚爆自己想和大S復婚，還稱具俊曄...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。