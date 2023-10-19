黃健瑋開告了！爆料女PO傳票諷：金鐘獎前多需要鎂光燈
演員黃健瑋今年6月捲入Metoo風波，遭到一名M姓女網友表示遭他過去「趁機性交」，他也在螢幕前銷聲匿跡，日前老婆蔡亘晏受訪時稱老公已經出國。不料今日M女在臉書透露，遭黃健瑋提告妨害名譽，貼出傳票不忍反擊：「金鐘前夕，好樣的，是有多需要鎂光燈」。
M女在臉書曬出傳喚通知書，「準前夫說只能貼這個。是的，我被告了，要帶著 『被黃健瑋乘機性交貼文所憑依據』去地檢署報到」，恰好遇第58屆金鐘獎前夕，讓M女反諷對方，「金鐘前夕，好樣的，是有多需要鎂光燈」。
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