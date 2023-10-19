男星罕病兒遭霸凌「碎玻璃插脖」為事業吞忍 後悔痛哭
南韓演員權五重（權五中）演出「順風婦產科」走紅，作品還包括「茶母」、「秘密男女」、「食客」、「奇皇后」等知名韓劇，不過他卻在演藝事業起色時發現兒子罹患罕病，他毅然決定減少工作，選擇把一切都集中在兒子和家人身上。近日他卻驚爆兒子在校遭霸凌，脖子還被玻璃刺傷留下疤痕。
權五重近日受邀男星車仁杓（舊譯車仁表）之妻辛愛羅目前經營YouTube頻道，在影片中聊起兒子的病情。他透露，兒子罹患的罕病沒有確切名稱，病因起於第385號的DNA有問題，僅能用蛋白質遺傳因子的代碼「MICU1」來稱呼，「我兒子是粒線體出問題，特別是腿出了問題，整個身體都無法產生能量。」而這種病可以透過基因治療，也就是打一針就能治好，但需花費30億元至50億元韓幣（約7791萬元至1.3億元新台幣），雖然有教授願意幫忙開發治療藥物，但需要很長一段時間。他直言：「希望可以在我們更老之前，趕快治好赫俊。」
此外，權五重也罕見提起兒子因病在校遭霸凌的事故。他坦言，兒子從小在校就常被霸凌，國中時有幾個人對他兒子持續施加暴力長達一年，當時施暴者揍他的兒子時撞破玻璃，玻璃碎片還正巧插到脖子上，無奈當時他因為藝人身分加上還在拍電影，只好隱忍，最後警察到校調查，他們則轉學。不過，他事後想起來卻相當後悔，認為其他父母都能為孩子做些什麼，但當時的自己卻做不到。
更多推薦
▪馬妞惡疾纏身日吞14種藥 突爆「暈眩重摔」近況曝
▪昔模仿男星爆紅！23歲網紅直播賣貨「月收入破2000萬」 戶頭存款曝
▪阿翔辣妻爆「遭禁穿短褲」 規定出門被搭訕只能回9字
▪羅志祥電眼慘變「大小眼」 真實模樣網驚呆
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言