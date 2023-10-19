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男星罕病兒遭霸凌「碎玻璃插脖」為事業吞忍 後悔痛哭

聯合新聞網／ 編輯三月兔／綜合報導
權五重在節目中提起兒子遭霸凌的事情。 圖/翻攝自yoonkyeonguhm IG、@Shinaelife YT
權五重在節目中提起兒子遭霸凌的事情。 圖/翻攝自yoonkyeonguhm IG、@Shinaelife YT

南韓演員權五重（權五中）演出「順風婦產科」走紅，作品還包括「茶母」、「秘密男女」、「食客」、「奇皇后」等知名韓劇，不過他卻在演藝事業起色時發現兒子罹患罕病，他毅然決定減少工作，選擇把一切都集中在兒子和家人身上。近日他卻驚爆兒子在校遭霸凌，脖子還被玻璃刺傷留下疤痕。

權五重近日受邀男星車仁杓（舊譯車仁表）之妻辛愛羅目前經營YouTube頻道，在影片中聊起兒子的病情。他透露，兒子罹患的罕病沒有確切名稱，病因起於第385號的DNA有問題，僅能用蛋白質遺傳因子的代碼「MICU1」來稱呼，「我兒子是粒線體出問題，特別是腿出了問題，整個身體都無法產生能量。」而這種病可以透過基因治療，也就是打一針就能治好，但需花費30億元至50億元韓幣（約7791萬元至1.3億元新台幣），雖然有教授願意幫忙開發治療藥物，但需要很長一段時間。他直言：「希望可以在我們更老之前，趕快治好赫俊。」

此外，權五重也罕見提起兒子因病在校遭霸凌的事故。他坦言，兒子從小在校就常被霸凌，國中時有幾個人對他兒子持續施加暴力長達一年，當時施暴者揍他的兒子時撞破玻璃，玻璃碎片還正巧插到脖子上，無奈當時他因為藝人身分加上還在拍電影，只好隱忍，最後警察到校調查，他們則轉學。不過，他事後想起來卻相當後悔，認為其他父母都能為孩子做些什麼，但當時的自己卻做不到。

權五重在節目中提起兒子遭霸凌的事情。 圖/翻攝自@Shinaelife YT
權五重在節目中提起兒子遭霸凌的事情。 圖/翻攝自@Shinaelife YT

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