被汪小菲爆料「跑了」 具俊曄親自出面反擊

大S(徐熙媛)和汪小菲雖已離婚2年，大S去年也和舊愛具俊曄再婚，但汪小菲日前突然在直播中驚爆自己想和大S復婚，還稱具俊曄「跑了」，具俊曄今出席藝術展，被問及汪小菲話題，他心疼表示「以前針對我我不在意，但這次針對的是熙媛，我的心情不是很美麗。」他表示自己回韓國不會超過2天，兩人每天也都會親親，證明感情不變。

汪小菲之前在直播中說大S因為確診，身體狀況不佳，具俊曄今表示老婆身體無恙，但精神壓力比較大，問他是因為前夫汪小菲嗎？他坦言希望大家可以點到為止，也不要去相信汪小菲說的話，那有考慮過提告？他表示並不喜歡把事情鬧大，「希望各位不要相信他，他說的都是謊言，只要不去相信，他就會停止這些動作。」

大S本月6號過生日，他笑說為了準備愛妻的生日禮物，足足花了1個多月的時間準備，「之前一起看韓劇，我有發現她好像很喜歡裡面女演員的珍珠項鍊，所以就買來送給她。」他已不記得是哪部韓劇，也忘了價錢，認為心意更重要，小S先前曾說過姊姊連去廁所都要姊夫抱，他趁機澄清沒到那麼誇張，但兩人確實很恩愛，每天都習慣親吻對方，媽媽先前來台灣也見過大S，不但稱讚媳婦漂亮，也把大S當成自己的女兒，婆媳關係也十分和諧。

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