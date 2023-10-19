慟！男星打桌球「昏倒猝死」 享年51歲
大馬演藝圈再傳噩耗！馬來西亞男星張文輝近日正籌備新專輯，不料昨（18）日被爆料打桌球時突然昏迷，當場猝死，享年51歲。
據當地媒體報導，音樂人張文輝2000年時曾與阿牛合作推出方言創作專輯《我們一家都是人》，不料昨（17）日卻傳出張文輝離世消息，有消息指出他昨日在打乒乓球時，突然當場倒下離世。對此，同鄉的導演張吉安也在社群平台貼出張文輝生前訊息，悲痛寫下：「已經答應你了，歌詞也寫一半了……輝兄，一路走好。」間接透露張文輝日前正在籌備專輯一事。
此外，Bonnie洪瑞醛，也在臉書發文悼念張文輝：「水雨水混合流，剛剛收到非常心痛的消息，我們的好朋友張文輝今天早上走了……啊！淚水忍不住在大雨中流下來。阿輝啊！我們還有要錄的方言專輯還沒開工啊！」
大馬演藝圈近一個月來已有3人不幸離世，上個月27日深演員張詠華（Sam）於爬山時突然心臟病發，送醫搶救後不治，享年51歲。本月13日女星曾若冰因心臟驟停，緊急送院搶救兩天後回天乏術，得年36歲。昨（17）日則傳出音樂人張文輝在打乒乓時突然倒地離世。接連而來的死訊，震驚大馬演藝圈。
更多推薦
▪馬妞惡疾纏身日吞14種藥 突爆「暈眩重摔」近況曝
▪昔模仿男星爆紅！23歲網紅直播賣貨「月收入破2000萬」 戶頭存款曝
▪阿翔辣妻爆「遭禁穿短褲」 規定出門被搭訕只能回9字
▪羅志祥電眼慘變「大小眼」 真實模樣網驚呆
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言