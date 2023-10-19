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慟！男星打桌球「昏倒猝死」 享年51歲

噓！星聞／ 編輯三月兔／綜合報導
張文輝驚傳離世。 圖/取自Bonnie臉書
張文輝驚傳離世。 圖/取自Bonnie臉書

大馬演藝圈再傳噩耗！馬來西亞男星張文輝近日正籌備新專輯，不料昨（18）日被爆料打桌球時突然昏迷，當場猝死，享年51歲。

據當地媒體報導，音樂人張文輝2000年時曾與阿牛合作推出方言創作專輯《我們一家都是人》，不料昨（17）日卻傳出張文輝離世消息，有消息指出他昨日在打乒乓球時，突然當場倒下離世。對此，同鄉的導演張吉安也在社群平台貼出張文輝生前訊息，悲痛寫下：「已經答應你了，歌詞也寫一半了……輝兄，一路走好。」間接透露張文輝日前正在籌備專輯一事。

此外，Bonnie洪瑞醛，也在臉書發文悼念張文輝：「水雨水混合流，剛剛收到非常心痛的消息，我們的好朋友張文輝今天早上走了……啊！淚水忍不住在大雨中流下來。阿輝啊！我們還有要錄的方言專輯還沒開工啊！」

大馬演藝圈近一個月來已有3人不幸離世，上個月27日深演員張詠華（Sam）於爬山時突然心臟病發，送醫搶救後不治，享年51歲。本月13日女星曾若冰因心臟驟停，緊急送院搶救兩天後回天乏術，得年36歲。昨（17）日則傳出音樂人張文輝在打乒乓時突然倒地離世。接連而來的死訊，震驚大馬演藝圈。

張吉安也在社群平台貼出張文輝生前訊息，悲痛哀悼。 圖/取自臉書
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