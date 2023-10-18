蔡阿嘎遊日被中國店員認出 一句話讓他認清「人氣地位」

網紅蔡阿嘎常到日本旅遊拍片，17日透露展開大阪24小時挑戰賽，凌晨2點就出發做飛機，到了當地正是一大早陽光普照，也不免俗地去逛藥妝店，表示遇到很多台灣鄉親，直接辦起來小型見面會，不僅如此，連在當地工作的中國店員也認出他是YouTuber。

蔡阿嘎分享被店員認出經過，對方表示常看他影片，讓他連連向對方說感謝，不過店員接著問說「你是那個蔡桃貴的爸爸對唄？」讓他當下回：嗯……對。他以「落淚」表情符號呈現當下心情，就連分享藥妝店拍的照片都調成了黑白照，網友則笑虧：「還沒習慣嗎？」蔡阿嘎透露路上被認總被問「蔡桃貴呢？」就連網友分享偶遇合照也以「蔡桃貴跟蔡波能的爸媽」來稱呼蔡阿嘎跟二伯。

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