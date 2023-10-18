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重修舊好？王陽明曝與蔡詩芸擁抱合照「家人互相支持」

聯合報／ 記者陳建嘉／台北即時報導
王陽明。圖／DSQUARED2提供
王陽明。圖／DSQUARED2提供

王陽明蔡詩芸結婚8年，上個月被爆分居，近來雙方各自出席活動時都不願正面回應婚變一事，不過近期被拍到一同出遊沖繩，蔡詩芸在音樂祭演唱完之後，不僅貼出表演照，也有與王陽明的擁抱合照，王陽明今日出席DSQUARED2微風南山旗艦店開幕活動，大方承認此事，「我們一切以家人為重，我當然會支持她，她也會支持我，家人就是要互相支持」，似乎已經完全重修舊好。

王陽明提及先前去沖繩旅遊，說自己近期工作忙碌，先前忙到喘不過氣，好不容易能有空閒，就帶家人到處走走，為了配合女兒年紀還小，不能浮潛，所以夫妻頂多就到處看看水族館、海邊，享受休閒時光，不過他很自豪女兒有繼承父母親的水性，已經會換氣，會在家中浴缸游泳，讓王陽明相當驕傲，由於他的YouTube頻道觀看人數持續增加，被問是否要讓女兒亮相，他則笑說還是要保護一下隱私。

王陽明與蔡詩芸結婚以來，不時會在社群貼出放閃照，但近來網友發現兩人已有4個月沒在社群發同框照或互動，懷疑兩人感情是否生變，也讓網友們感嘆：「還要相信愛情嗎？」雖然兩人日前出席活動時並未正面回應，不過近日全家人前往沖繩旅遊時，王陽明則是先曝光蔡詩芸與女兒的背影照，隨後蔡詩芸也曝光了王陽明與女兒的合照，一家三口看起來很融洽，如今也證實一家人目前關係良好。

蔡詩芸日前貼出與王陽明相擁合照。圖／摘自IG
蔡詩芸日前貼出與王陽明相擁合照。圖／摘自IG
王陽明。圖／DSQUARED2提供
王陽明。圖／DSQUARED2提供
王陽明。圖／DSQUARED2提供
王陽明。圖／DSQUARED2提供

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