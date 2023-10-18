「人選」賴佩霞真選舉 「造后者」導演嚇傻：不可能

第58屆金鐘獎國際工作坊戲劇專場18日在微風南山舉辦，邀請韓劇「造后者」導演吳鎮錫、「人選之人-造浪者」大慕影藝執行長林昱伶兩人展開國際對談，暢談台韓兩大政治職人劇如何誕生並影響社會。吳鎮錫透露昨天才知道演「人選之人」總統候選人的賴佩霞竟真的跑去選副總統，震驚說：「讓我很驚嚇，我以為是在開玩笑，這在韓國是不可能發生的事情。」

「人選之人-造浪者」今年入圍金鐘14項大獎，而「造后者」在Netflix播出創下1587萬觀看數，並高居四周收視冠軍。兩劇巧合都以政治為背景，並以女性為出發的故事。「造后者」、「人選之人」先後相差兩週上架，吳鎮錫分享，他看了「人選之人」後，十分驚訝，雖然身處不同的時空地點，但卻可以傳達相同的理念，內容也非常扎實，他開玩笑說，好在他的戲先播出，否則真的會被指控是抄襲台灣。

林昱伶也分享，「人選」當時在「造后者」後播出， 有很大的壓力，因為韓劇總是能直指人心並在權力和財閥等議題上發揮得很好，當時她還抱怨Netflix到底是發生甚麼事？怎麼會把兩部戲安排先後播出，且當時「造后者」一直在冠軍位子上，但後來證明這樣的安排是很好的暖身，巧合的是「人選」最後結局有一句台詞說這群人是「Queen maker 」，剛好和「造后者」英文名呼應，笑說：「我們這是台韓跨域交流！」

林昱伶表示在選角要怎麼組合女性陣容，是最大的功課，以女性出發，關注女性當下處境發展。而吳鎮錫則表示雖然「造后者」中，是以女性出發的故事，但政治權利或金錢權力的鬥爭內容，不會只發生在女人的世界。而兩人與編劇的溝通方式，吳鎮錫表示他習慣和熟悉的編劇合作，不管是取向還是默契上，都會更加契合，以咖啡做比喻的話，他喜歡強烈一點。在韓國的影視圈，導演權力至上，不過編劇的地位，不管是待遇或是權力都有上升的趨勢。林昱伶則表示劇本發想前，編劇做了大量的田調功課，像是採訪幕僚助理、國會記者、立委等，並大量閱讀相關書籍，而且作品完成後，才會開始找募資方，保護劇本不受到影響。

吳鎮錫也分享自己起初進入影視業界時，導演以男性居多，連題材也多以男性視角為主，他有點厭倦，所以當大家都在討論男性權力時，吳導演更想在內容上開拓別的題材。恰巧「造后者」編劇以創作女性視角寫故事，兩人一拍即合，他也補充：「近年韓國女性導演與影視工作人員都有爆發性成長，以女性為主的題材也有慢慢平衡」。吳導在看完「人選之人－造浪者」最喜歡的演員，包括戴立忍、王淨及李之勤，尤其是戴立忍與李之勤這對夫妻的對手戲，印象最深，認為兩人可以到韓國發展。而「造后者」中林昱伶最喜歡的演員則是金喜愛。

而大家最關心「造后者」是否會有第2季？吳鎮錫透露因為「造后者」和串流平台合作，所以還得取決於平台，必須考量到全球評價、人氣甚至是收益，目前還在等平台決定。但他已經在籌備一部韓國妖怪的影集。而一路從「我們與惡的距離」、「做工的人」、「人選之人」創造話題與流量的林昱伶則表示，11月會有新作品問世，但對新題材保密，僅表示絕對會難度爆表。 第58屆金鐘獎國際工作坊戲劇專場邀請韓劇「造后者」導演吳鎮錫、「人選之人-造浪者」大慕影藝執行長林昱伶兩人展開國際對談，現場爆滿。圖／三立提供 「人選之人」製作人林昱伶(左)和韓劇「造后者」導演吳鎮錫分享創作過程。圖／三立提供 第58屆金鐘獎國際工作坊戲劇專場18日在微風南山舉辦，邀請韓劇「造后者」導演吳鎮錫、「人選之人-造浪者」大慕影藝執行長林昱伶兩人展開國際對談。圖／三立提供

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