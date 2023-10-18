出道57年！75歲黃西田被虧「缺錢不退休」 親揭背後原因
75歲黃西田早年在歌廳表演， 2006年憑「草地狀元」獲金鐘獎「最佳社區綜藝主持人獎」，去年因體力不堪負荷請辭長達23年的節目，當時一度遭外界猜測將退休，不過近來他仍活耀於娛樂圈，近日更現身直播平台。
新加坡直播天王「賣魚哥」王雷昨天帶著團隊前往樂華夜市，當天還邀請黃西田到場助陣。而黃西田剛一出場就被虧「一直不退休，是不是很缺錢？」，黃西田則解釋，自己16歲就進演藝圈，如今已有57年，「錢多少這是無所謂啦！最主要是說我們的興趣，一種習慣。」
事實上，黃西田去年請辭《草地狀元》後，仍活耀於演藝圈，近來還曾參與電視劇《阿叔》演出，日前他受訪坦言，4年沒演電視劇了，語帶可惜表示：「因為劇組怕我太累，所以我的戲份比較少。」，意猶未盡地向導演喊話希望戲份可以再多一點。
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