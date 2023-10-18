昔模仿男星爆紅！23歲網紅直播賣貨「月收入破2000萬」 戶頭存款曝

鹿晗過去以韓團EXO一員出道，後來回到中國大陸發展，有顏值、有才華的他曾一度話題不斷，但後來認愛女友關曉彤後，人氣卻大不如前。近來，模仿鹿晗聞名的23歲網紅鹿哈（凌達樂），傳出直播帶貨七個月就賺了3500萬人民幣（約1億4886萬新台幣），意外引發熱議！

鹿哈過去以模仿鹿晗出名，去年底轉戰直播帶貨小有成績，在直播間常吃播賣貨，去年則將微博ID改成「凌達樂」，但人們仍舊稱他為「鹿哈」。鹿哈近來在直播時接受網友提問，他坦言直播後月入500萬元人民幣（約2126萬新台幣），今年七個月就賺了3500萬元人民幣（約1億4886萬新台幣），但其中還得扣除1000萬的成本；被問到目前資產，他則稱賺來的錢除了買了1100萬（約4678萬新台幣）的套房外，還買給老爸一台名車、也裝潢了老爸的舊房子，接著秀出自己的支付保餘額，「才30萬（約127萬新台幣），真的，沒錢」。

有網友將直播內容片段放上網，引發網友熱議，「鹿哈半年收入超過3000萬」更登上微博熱搜！網友們紛紛表示：「看成鹿晗半年3000萬」、「半年3000萬、月入500萬！！！我的天啊！網紅這麼賺錢啊」、「鹿晗都沒啥商業代言了，真可能盜版的比正版的賺的多」、「你累死累活，人家一下子就超過你的好幾倍」、「人家能賺到也是人家本事」，有網友更好奇賺這麼多錢到底有無繳稅。

對此，凌達樂18日下午緊急發文澄清，表示遭惡意買熱搜榜，強調自己早就在開始直播賣貨的前兩個月就將藝名改掉，「我背後也沒有團隊，我除了說對不起，我真的不知道說什麼，對不起、對不起、對不起，希望大家不要被帶節奏了」。

鹿哈在直播間秀出自己的支付寶帳號，稱自己沒錢。 圖/截自新浪微博

鹿哈出面強調自己是被惡意買熱蒐。 圖/截自新浪微博

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