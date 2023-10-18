不滿詹惟中回應文不對題 張盛舒發動「連載式爆料」

命理師張盛舒槓上詹惟中，兩人為了抄襲疑雲對簿公堂。張盛舒自行蒐證逾兩年，今天開始展開「連載式爆料」，不滿搬運他內容的「靈機文化」持續用詹惟中的照片投放網路廣告。

昨張盛舒看到詹惟中的回應，今天在臉書上發文，怒指其「文不對題，避重就輕，讓我啼笑皆非，應該是眼睛業障太重，只好我來幫你劃重點」。

張盛舒認為，詹惟中既然同為受害者，就應該公開譴責靈機文化和幕後公司恆福科技，提醒消費者注意。張盛舒同時強調，自己所言都有所本，並未扭曲事實。 「難道你真的是寃枉的？只不過靈機實在太懶，捨不得刪掉你這個搖錢樹，網路上留下的證據實在太多了，你要怪，只能怪劉經宇。他害你這麼慘，你還是護著他不提告，這是真愛啊！ 」

而張盛舒所準備的爆料證據，是他在2015年2月13日的靈機文化貼文截圖，和靈機文化於2018年推出詹惟中親批紫微斗數產品，同樣內容包裝成5個不同商品，但貼文聯結內容與張盛舒撰寫的高度相似。 由於到最近都還能看到相關廣告，只是有些換了其他命理師的照片，這才讓張盛舒氣炸。

他最後仍希望詹惟中能主動提告恆福科技自清，不忘預告「明天待續」，還有其他證據準備連載爆料。

張盛舒公開他的截圖證據。圖／摘自臉書 張盛舒今起開始連載式爆料。圖／摘自科技紫微網

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