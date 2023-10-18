林襄酸孫生「晚上鳥沒啥用」 語出驚人：可以去問Wendy

林襄日前上東森「小姐不熙娣」，被問到和孫生分手是否因為不滿對方不愛親密關係，她不但大方證實，還酸孫生「早上沒啥鳥用，晚上鳥沒啥用！」再補一句「你們下次可以問問Wendy！」辛辣發言簡直像是換了一個人。

林襄和張雅涵因同經紀公司進而成為好友，於公於私都相當親密，感情好到甚至可以全裸在對方面前走來走去，派翠克開玩笑問：「在哪裡走？」小S笑虧：「不然你以為信義區？」逗得眾人哄堂大笑。姊妹互揭秘密不只一樁，林襄透露張雅涵有嚴重容貌焦慮，長一顆青春痘也要大驚小怪，連帶影響工作心情，公司為此下令要同事多稱讚張雅涵，免得她走火入魔。而張雅涵則爆料林襄花大錢請梳化，通告結束後還能撐好幾天不卸妝、不洗頭，只為省錢要把工作妝用好用滿，意外曝光女神私下真實面目。

值得一提的是，主持人小S和派翠克現場拷問三組來賓前男友的職業，林襄也毫不避諱提到反骨男孩孫生，被問及是否因他不愛親密行為而分手？林襄坦白證實，還引用沈玉琳說的話：「早上沒啥鳥用，晚上鳥沒啥用！」驚人之語頓時嚇壞所有人，更冷不防地說：「你們下次可以問問Wendy！」犀利言論令人不禁替她捏一把冷汗。

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