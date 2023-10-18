情斷小嫻後遭目擊新歡神似「舊愛」 金剛回應了

金剛（李信樵）去年與<小嫻分手後，至今已約有一年半，近來被拍到身邊出現新歡，外型與舊愛梁云菲有些相似，而金剛也做出回應。

與小嫻分手後，金剛工作重心就移往大陸、香港，據「鏡週刊」報導，金剛難得回台，被人直擊到與一名女子逛購物中心，女方穿著細肩帶背心，年紀看起來約2、30歲，外形像是梁云菲那一類型的。對此，金剛則回應女方只是好朋友，現在是以工作為重。

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