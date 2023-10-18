快訊

蜂窩大如米籮...黑腹虎頭蜂逞凶 家鵝被螫得四處逃竄

20歲女生裸辭花不到7萬元 76天遊22個城市

太傻？他點開「帳戶異常信」發現是公司釣魚套路 結局超慘要做這1事

震撼彈！布蘭妮自爆曾為賈斯汀墮胎 「他說不想當爸」

聯合報／ 記者陳建嘉／即時報導
布蘭妮個人自傳即將發行。圖／摘自X
布蘭妮個人自傳即將發行。圖／摘自X

昔日的樂壇「小甜甜布蘭妮，將在本月下旬推出個人專書「The Woman in Me」，據傳她把自己的家族內幕講了個清清楚楚，從祖父母輩一直講到父母跟自己，大家會更明白她現在為什麼會是這樣，這之中有多少的痛苦和辛酸，但最新的勁爆內容，竟是曾經與她交往的樂壇天王賈斯汀，消息人士指出布蘭妮曾為賈斯汀墮胎，「賈斯汀說我們還沒準備好要迎接小寶寶的到來，認為我們還太年輕。」

外媒「TMZ」報導指出，小甜甜布蘭妮、賈斯汀在剛走紅樂壇時墜入情網，當時兩人約莫都才19歲，是在1999年至2002年間，當時也是布蘭妮紅極一時的鼎盛時刻，而她從小教育受到家庭、宗教影響，一直認定不能墮胎，但她當時卻懷了賈斯汀的小孩，「我非常愛賈斯汀，一直期待著我們有個家庭，但這比我預期早很多」，而她也非常想要小孩，「如果當時完全由我做決定，我永遠不會走這條路。但賈斯汀非常確定他當時不想當父親」，並說賈斯汀當時知道自己當爸，其實很不開心，只因為兩人都還年輕，都在拚事業。

據傳布蘭妮當時的歌曲「Everytime」就是獻給賈斯汀以及未能出世的小孩，歌詞寫下「渺小的我，需要你的呵護」、「我夜夜祈禱 你熟悉的面孔 會漸漸消失不見」都是明證，而當時也讓布蘭妮心碎多年，後來兩人分手，賈斯汀與「機戰未來」、「德州電鋸殺人狂」票房女星潔西卡貝兒結婚，已育有2子，目前賈斯汀的經紀公司未對此事回應。

布蘭妮（右）與賈斯汀曾是熱戀情侶，驚爆曾為對方墮胎。（路透資料照片）
布蘭妮（右）與賈斯汀曾是熱戀情侶，驚爆曾為對方墮胎。（路透資料照片）

相關新聞

林襄酸孫生「晚上鳥沒啥用」 語出驚人：可以去問Wendy

林襄日前上東森「小姐不熙娣」，被問到和孫生分手是否因為不滿對方不愛親密關係，她不但大方證實，還酸孫生「早上沒啥鳥用，晚上...

情斷小嫻後遭目擊新歡神似「舊愛」 金剛回應了

金剛（李信樵）去年與小嫻分手後，至今已約有一年半，近來被拍到身邊出現新歡，外型與舊愛梁云菲有些相似，而金剛也做出回應

震撼彈！布蘭妮自爆曾為賈斯汀墮胎 「他說不想當爸」

昔日的樂壇「小甜甜」布蘭妮，將在本月下旬推出個人專書「The Woman in Me」，據傳她把自己的家族內幕講了個清清...

黃健瑋捲趁機性交消失4個月 妻入圍金鐘曝近況：已出國

黃健瑋6月時被爆對女演員Mia「趁機性交」，雖然他全面否認自己有犯罪行為，但也被許多製作單位列入「觀察名單」，這4個月來...

賴佩霞入圍金鐘首度吐心聲：因「人選」有最璀璨的快樂

賴佩霞上個月宣布成為郭台銘角逐總統大位副手，同一天還以「人選之人－造浪者」入圍第58屆金鐘獎迷你劇集最佳女配角獎，經過1...

看Lisa瘋馬秀遭封殺 Angelababy消失半個月罕發聲

當紅南韓女團BLACKPINK泰籍成員Lisa演出法國巴黎三大秀之一的瘋馬秀（Crazy Horse），但Lisa出演瘋...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。