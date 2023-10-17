黃健瑋捲趁機性交消失4個月 妻入圍金鐘曝近況：已出國
黃健瑋6月時被爆對女演員Mia「趁機性交」，雖然他全面否認自己有犯罪行為，但也被許多製作單位列入「觀察名單」，這4個月來消失螢光幕前，妻子蔡亘晏（爆花）17日出席公廣集團金鐘入圍茶會，透露黃健瑋最新況：「他最近在國外工作。」
爆花這陣子曝光率極高，拍戲、宣傳電影，還以「人選之人—造浪者」入圍今年金鐘迷你劇集女配角獎，在外界看來這段時間靠她養家。爆花與黃健瑋在「人」劇中也演夫妻，她坦言老公沒入圍「多少有點失落」，「因為這兩個角色關係緊密，如果沒有對手要怎麼成就化學變化？互相丟接才能完成表演。」
但黃健瑋仍很開心妻子入圍，爆花形容：「他對我真的很無私，很大方祝福，我們也是一起度過10幾年，看著彼此成長，我是他的老婆，但也像他女兒。」被問到老公是否陪同出席典禮？爆花才透露黃健瑋近來在國外工作，無法出席。
爆花笑說，戲中自己比較冷靜、成熟，但戲外其實比黃健瑋更像屁孩，老公則比較像「老媽子」，最常碎念她東西沒收好，「如果他看不下去就會幫我做，我就用屁孩的方式回『謝謝』。」
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