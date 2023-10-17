賴佩霞入圍金鐘首度吐心聲：因「人選」有最璀璨的快樂

賴佩霞上個月宣布成為郭台銘角逐總統大位副手，同一天還以「人選之人－造浪者」入圍第58屆金鐘獎迷你劇集最佳女配角獎，經過1個月，郭賴配連署如火如荼進行中，過幾天就是金鐘獎頒獎典禮，賴佩霞17日先現身公廣集團金鐘入圍茶會，並未受訪，雙手合十、面帶微笑說：「今天是金鐘的大日子。」就進入會場。

賴佩霞人生如戲，「人」劇中角逐總統大位勝選，戲外被郭台銘相中一起參選。在台上接受主持人訪問，首度分享入圍心情：「非常開心，真的很高興。我7歲就拍第一支廣告，在今年本命年60歲入圍金鐘，我的人生因為『人選之人』而有最璀璨的快樂時光。」若得獎要如何慶祝？她說，現在最想一個人待在家裡，「我現在很需要一個人待在家裡休息，最快樂的事情就是躺在浴缸裡放空。」離開會場前，賴佩霞還特地與「人」劇製作人林昱伶擁抱，現場還親切與粉絲合照。

「人」劇導演林君陽表示，獲知賴佩霞真的投入政治圈「很驚訝」，是否有被賴佩霞邀請參與連署？林君陽說：「沒有耶，我們都很清楚戲歸戲，沒有接受到任何壓力。」提到當初找賴佩霞演出劇中「林月真」一角，林君陽形容對她的印象是「書卷氣很強的前輩」，「第一次是透過視訊跟她聊，還滿像在跟一個學者聊天的感覺，剛好『林月真』也要有一些學術設定的背景。」

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