獨／賴佩霞突現身劇團彩排 厚厚一疊連署書當歡迎禮物

藝人賴佩霞和郭台銘搭檔參選總統大選，因臨時辭演舞台劇「蘑菇」引發軒然大波，但她卻仍應允演出舞台劇「倒垃圾」雲林演出，她昨天突然現身全民大劇團「倒垃圾」彩排現場，劇團也回送大禮，一疊厚厚的連署書。

賴佩霞昨天晚間突然現身引起劇團騷動，成員鼓掌歡迎她歸隊，被笑從選戰地獄回到溫暖的排練場，她被要求講幾句話，賴佩霞回應：「很想念大家，我太需要這樣的歡笑聲。」表示真的是回娘家。

劇團準備了簽好的厚厚一疊連署書送給賴佩霞，導演說：「我們沒有強迫任何人，如果有參與我們劇團演出的人，不管是參與公職選舉還是選舉都是支持。」她之後開始彩排，被問位置還記得嗎？劇名還記得嗎？她笑回：「還記得啦！」

賴佩霞回到全民大劇團受到團員歡迎。圖／摘自臉書

商品推薦