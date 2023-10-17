獨／項婕如驚爆失控打人案大逆轉 經紀公司還原真相

24歲女星項婕如是第24屆台北電影節「非常新人」，陸續也演出包括電影「查無此心」、「疫起」，電視劇「親愛壞蛋」等，但日前卻傳出她因不滿化妝師背後說她壞話，一時情緒失控動手打人，對方驗傷差點提告。

對此項婕如的經紀公司受訪時還原真相，表示全案跟項婕如沒有關係，且受傷的是項婕如助理。

據「鏡週刊」報導，項婕如身心壓力很大，一時衝動和合作的化妝師起衝突，把對方打傷，對方去驗傷想提告，後來項婕如誠心道歉，也就不了了之，但還是被外界得知曾發生這件暴衝事件。不過項婕如經紀公司還原事發經過表示，當天項婕如並不在現場，發生衝突的是項婕如的助理與劇組外聯，當天兩人因一言不合起了爭執，而劇組外聯拿起小刀劃傷助理的手，原本助理想要提告，但最後雙方和解，助理後來也離職。

而項婕如因為搬家加上自身問題，8月底社群po低潮文，自曝全身長了蕁麻疹，還因為焦慮抓頭皮，導致好幾個地方長不出頭髮，多次進出醫院打點滴，據稱公司人員流動及經濟壓力等因素都讓她低潮：「我無法不去正視自己的健康一天天在崩坍，不論是心靈還是肉體，失眠躺在床上焦慮的時刻占據每個夜晚」表態自己真的好累。

項婕如傳出跟化妝師有糾紛。記者沈昱嘉／攝影

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