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小彬彬向兒告解「沒當你是搖錢樹」 曝父子為錢不愉快
中天「小明星大跟班」日前討論「父子倆心中的那個結，今天就把它解開吧」話題，小彬彬和小小彬在節目上把話講開，小彬彬坦言很怕兒子誤會自己把他當成搖錢樹，小小彬表示從來沒有這樣想，不想走演藝圈單純是覺得自己不適合。
小彬彬很擔心被兒子小小彬誤解：「這個心結在我心裡很久，我真的沒有把你當搖錢樹逼你演戲，我小時候也是童星，當童星很辛苦，所以我不會讓你辛苦的。」小小彬則透露不想走演藝圈的原因：「我當然知道爸爸沒有逼我演戲，只是我上台其實都會抖，我才發現我其實不太適合。」
而小彬彬也很在意只要和兒子談到錢，就會鬧得不愉快：「你要什麼，我都有買給你，但你現在18歲，要靠自己了，所以我才會要你自己繳卡費，但你卻直接說『那把卡剪掉』，我覺得這不是剪卡的問題，而是責任問題。」小小彬則認為是爸爸說詞前後不一：「爸爸給我卡的時候說『你大膽刷，爸爸付錢』，我前幾個月都不敢刷，因為我覺得會用到爸爸的錢，沒想到我搬出去住之後就要自己繳卡費，就覺得跟之前的承諾不一樣。」
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