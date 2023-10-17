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「穿肉色內衣」走秀遭酸 林襄發文曝心聲經紀人揭：原本要全裸

噓！星聞／ 編輯bian／綜合報導
林襄在台北時裝周走秀。 圖／擷自IG
林襄在台北時裝周走秀。 圖／擷自IG

林襄日前在台北時裝周為人氣設計師品牌Seivon走秀，突破尺度穿上肉色內衣上場，卻引來網友狂酸得罪化妝師、造型師，化妝師徐慧倫更特地跳出來發文為林襄抱不平，之後林襄也發文訴說心聲，經紀人更揭原本品牌方是希望能已全裸剪影方視呈現。

林襄16日在社群再度貼出當天走秀影片，穿著肉色內衣的她出場，並在2位師妹的幫助下穿上西裝外，並透露為了各種視覺效果傳達意念，他們排練修正許多次後，才有了大家看到正式演出的版本，這次同樣網路上出現各種評論，但她仍是很喜歡演出，對於能參與很棒的作品，跟很厲害的品牌與設計師合作，讓她感到很榮幸，不管外界評價如何，她仍會做好自己的工作與挑戰，體驗想過的生活。

之後林襄的經紀人莉奈發千字長文，訴說林襄這段時間的面對外界各種評價的心態，當然也談到這次台北時裝周再次遭網友大酸特酸，莉奈原本品牌方一開始是希望以全裸剪影方式演出，這樣有更多從居家到辦公室的過程遐想，而她知道只要不露點為了藝術美感通常只要公司幫忙關過，林襄還真的不排斥，甚至林襄有時很愛一種情慾感的展現。

這次網路的評論再次襲捲而來，過去林襄會自責因為自己，連累了品牌方、設計師及作品，這次林襄除了努力消化情緒外，也不再那麼負面，最後也希望大家如果願意更了解她，就可以撕下對她的刻板標籤，就像林襄近來推出的新歌卡哇伊，難道可愛不能性感，性感就不能可愛。

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