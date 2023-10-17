獨／19歲中二少女入圍金鐘新人 劉晏汝接喜訊哭爆宿舍

入圍本屆金鐘獎迷你劇集最具潛力新人獎的劉晏汝，今年才19歲，她在「那天，我媽偷了老師的車」飾演漂亮又傻氣再加講話有點可愛中二的現代女孩，她會踏入演藝圈是16歲時陪朋友試鏡，結果自己卻意外被選上，她在片中要脫褲賣原味內褲，第一次演戲的她說，「導演還現場教我怎麼包（內褲）比較對。」她認為要在鏡頭前上演脫褲、包裝原味內褲並不尷尬，「反正導演要我演的劇情就都要演啊」初生之犢不畏虎。

劉晏汝來自台中，今年才考上大學，16歲演戲就入圍金鐘新人獎，覺得很意外，她當初踏入演藝圈也純屬意外，「我是16歲時陪高中同學去試鏡，被導演看上的」。她說演的時候，完全沒有劇本，導演只是給情境，讓她用自己方式去演，開玩笑說，「可能我看起來就是會偷騎車才被選上」。

「那天，我媽偷了老師的車」是素人導演詹欣怡就讀大學時的畢業製作，片子全長僅33分鐘，拍片成本也僅55萬，而且故事離奇耐人尋味又寫實。描述內心裝滿負能量的青少女與媽媽的日常，少女賣原味內褲賺零用錢、媽媽戳著腳皮聊幾通性愛電話貼補家用；片子鮮事很多，還有少女家教老師也忙著戀童、師母手機裡則是有見不得人的照片。其實這部片這兩年很精彩，去年起陸續獲第獲金穗獎評審團特別獎與最佳演員獎、金光短片影展銅獎、青春影展評審團獎；也入圍台灣國際女性影展、南方影展華人競賽、關渡電影節；還讓謝瓊煖入圍了2022年台北電影獎最佳女配角；而劉晏汝今年接力，以女主角身分入圍了金鐘58「迷你劇集（電視電影）最具潛力新人獎」。

人生第一支片，就入圍金鐘「迷你劇集（電視電影）最具潛力新人獎」，劉晏汝心情複雜，當天是劇組和同學私訊她，還截圖給她，她才知道入圍，她整天忙著回覆感謝，沒能好好消化，「晚上回到宿舍時，我在書桌前就哭了」。她和謝瓊煖在戲中演母女，必須看謝瓊煖一邊講色情電話，一邊又摳著腳皮，她說：「看她演出的時候，說真的會覺得受不了她講色情電話的樣子，但我真心覺得她演技很厲害，佩服她很快就可以進入狀況。」劉晏汝更誇讚謝瓊煖的哭戲，「我覺得超厲害！很容易幫我帶入戲。」

她說導演和謝瓊煖都第一時間恭喜她，謝瓊煖還在簡訊放了煙火表情符號祝賀，她受訪時，紅了眼眶說，「我只能說，我運氣真的很好，遇到他們。尤其是導演，『這輩子遇到她，是我最大的轉折』。」她很希望自己可以拿獎，才不辜負劇組們辛苦。

劉晏汝目前是大一新生，高一演出的作品讓她入圍金鐘獎。圖／劉晏汝提供

劉晏汝(左)第一次演戲才高一，就入圍迷你劇最具潛力新人獎。圖／劉晏汝提供

劉晏汝私底下是酷酷美少女。圖／劉晏汝提供

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