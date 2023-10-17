項婕如被爆打傷化妝師險挨告 經紀公司回應澄清
在電影「疫起」擔任女主角，在電視劇「親愛的壞蛋」飾演隋棠女兒的項婕如，近來傳出與合作的化妝師發生衝突，打傷對方差點挨告，不過經紀公司則否認有此事。
據「鏡週刊」報導，項婕如之前與化妝師起衝突，打傷了對方，不過後來她誠心道歉，對方不再提告，近來更因為身心壓力大，全身長了蕁麻疹，再加上身邊的工作人員不斷更替，讓她工作上出現不少錯失機會的情況，這讓扛著家計的她更是感到焦慮，不過，對此經紀公司則回應，項婕如當時並不在場，是女助理與工作人員溝通時發生衝突，助理被對方拿刀劃傷，原本要互告，但最後則暫時作罷。
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