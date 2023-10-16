專訪／曾國城嘆倦怠 揭工作瞎事「氣到祖先爬起來」

曾國城在現正熱映的電影「他馬克老闆」飾演大老闆，而在現實生活中他除了是金牌主持人，也是許多副業的老闆，自認待員工親切如兄弟姐妹，但他感慨交友還是要慎選，他曾掏心掏肺，卻被別人八卦，說道：「朋友不能不交，但誰能交心換心，要從生活注意，對方是否言出必行，而會說三道四的人就要小心，是非人必有是非事，所以保持距離。」

曾國城現年55歲，不管是娛樂事業或是副業都很有成，他有記憶以來只開除過1次員工，他說：「因為我對我的員工多半真誠相待，真的辭的可能是不適任、沒業績能力。」對他來說最不喜歡的同事類型就是知道對方能力不足，但他卻拿得比自己多。

至於工作以來讓他較有印象不開心的事，是一次他在泰國出外景，但台灣的戲必須拍劇照，經紀人詢問是否可以讓他們在泰國找專業的攝影師，把劇組需要的氛圍拍出來，但經過幾次商量，對方仍執意要曾國城回台灣，於是他不到24小時快閃拍攝再回泰國工作，最後出來的成品一樣是合成，讓他直呼：「這該生氣吧？我的祖先應該都爬起來了！」

他坦言近期對工作有倦怠的感覺，「可能生活平衡沒算好，雜物、事情、想法多，但又沒剩多少時間」，他透露想開製作公司，以做生活喜劇為主。他自剖過了50耐心越來越不夠，坦言：「我發現我沒有時間浪費在不必要的人事物，所以越來越敢得罪人，我一直以來以和為貴，但適當表達情緒是必須的，當我發起（脾氣）來就真對有事了。」他希望60到90歲的第3人生，能夠每1年去1個自己沒去過的地方，他分享：「眼下最趕快完成的清單有北歐、葡萄牙、西藏、新疆。」

而在片中和曾國城飾演同事主管的爆花（蔡亘晏）19歲就在舞台劇打滾，透露曾被虧待過，對方給出不合理的價錢，卻擺出一副寬容姿態，但她很認份，自知當時很缺錢，所以接了就不抱怨。熱愛工作的她從沒想過要從事其他事，但她看著父母現在山上養雞養鴨的愜意生活，她盼望有一天有一間不用太大的房子，有一小塊院子種樹，享受人生。

爆花盼望有一天有一間不用太大的房子，有一小塊院子種樹，享受人生。記者王聰賢／攝影

曾國城在電影「他馬克老闆」飾演大老闆。記者王聰賢／攝影

曾國城在電影「他馬克老闆」飾演大老闆。記者王聰賢／攝影

曾國城(右)和爆花在電影「他馬克老闆」飾演同事，老闆與主管間合作無間。記者王聰賢／攝影

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