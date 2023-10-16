賴佩霞辭演挨轟 范瑞君心疼劇組搶金鐘「沒在客氣」

范瑞君今年以「額外旅程」入圍本屆金鐘迷你劇集女配角獎，戲劇科班出身的她，曾因救火賴聲川8小時舞台劇「如夢之夢」而被高評價封為神級演技，提到同為女配角獎競爭者賴佩霞，日前因參選而取消舞台劇演出，她坦言剛聽到消息時真的非常心疼，一度還希望能一份心力幫忙，但看了一下自己的行程，發現自己也有舞台劇排練，只能打消念頭。

賴佩霞因擔任郭台銘副手將參選2024總統大選，於是退出舞台劇「蘑菇」演出，當時一度引發熱議，范瑞君表示，聽到消息時，當下真的默默拿起手機看行程；身為劇場人，她深知申請表演場地的困難度，也明白「很可惜，我當然知道會取消，可能是角色有不可取代性，我想說有機會能幫忙就幫忙。」沒想到看過行程發現自己在12月就有表演工作坊的舞台劇「隱藏的寶藏」要排練，時間搭不上。

范瑞君平常就是超強「救火員」，曾救火賴聲川作品「如夢之夢」上午排練下午即登台，2 小時演出一氣呵成，台詞、走位沒出錯，連工作人員都驚呼「不是人類」的演技，范瑞君則稱，自己經常救火，但也被救過火，表示到大陸巡演時，一度因中耳炎發作失去平衡感，連續一周服用中、西藥，耳朵積水依然消不掉，最後還短暫耳聾，返台後才好，後來舞台劇也只能換人演。

得知入圍當下，范瑞君笑言正與鍾欣凌喝咖啡，才聊到「額外旅程」有沒有報名，隨後手機便瘋狂震動，也收到老公恭賀簡訊：「水啦！」，她對自己演技有自信，霸氣道：「我沒資格代表個人客氣，所有都是團隊努力的成果，我上台就是代表團隊榮耀，所以我真的沒資格客氣。」

服裝／IROO提供

范瑞君出席金鐘迷你劇「額外旅程」入圍女配角獎聯訪。記者沈昱嘉／攝影

范瑞君出席金鐘迷你劇「額外旅程」入圍女配角獎聯訪。記者沈昱嘉／攝影

范瑞君出席金鐘迷你劇「額外旅程」入圍女配角獎聯訪。記者沈昱嘉／攝影

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