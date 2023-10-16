陳零九千萬代言費竟沒有全部入袋 真實財務狀況曝光了

加密貨幣「JPEX」涉嫌詐騙，連帶台灣區代言人陳零九也遭波及，他先前表示自己也有投資，資產因此損失了15%，調查局昨以證人身分，秘密約談他到案說明，他今出席「百分之一相對論」搶先口碑試映記者會，他坦言雖然代言費高達千萬，但實際上並沒有拿到這麼多，之後對於代言也會謹慎挑選，避免再重蹈覆轍。

陳零九說2周前調查局就有找他約談，「我就是以證人身分去協助調查，把我所知道的和有的證據都交給檢方，整個過程就是這樣。」外傳他代言費高達千萬，他解釋「其實我們並沒有收到全部，只有收到部份而已，所以7月時我們就透過經紀公司把合約結束掉。」至於收到多少？他表示這部分要由公司回答，且就算他有拿到代言費，他的投資金額也超過了他的代言費，言下之意他是不賺反賠。

雖然投資慘賠，但經濟狀況還不至於受到影響，只是他也因此學到教訓，投資也要風險控管，問他是否覺得難過，他坦言「自己要知道以後要接代言，應該要更謹慎一點，我自己對金錢上的損失，我知道有可能會這樣，我比較難過的是，我一開始對虛擬貨幣是充滿熱情的，但很多人為因素，導致大家對這技術有疑慮，所以我有點受傷。」他也確實想過別再碰虛擬貨幣，認為若投資風險很高，還是避免投入過多。

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