林志穎驚見眉頭傷疤「差1公分傷到眼」 受傷真相曝光
男星林志穎因凍齡容貌而有「不老男神」稱號，去年歷經嚴重車禍進行2次手術後，今年積極復出，昨 （15日）他過49歲生日，由於正在大陸湖南錄製實境節目「披荊斬棘3」，妻子陳若儀9日就特地飛往長沙為他慶生，生日當天才曬出慶生影片，不過眼尖網友發現他右眼眉頭明顯有一道傷疤，網友猜測可能是錄影過程中受傷，而林志穎稍早也透過經紀人回應受傷真相。
陳若儀po出的多款慶生照中，只見同一節目「披荊斬棘3」的「哥哥」蘇見信、瘦子、胡彥斌、陸毅、阿璞、唐禹哲、關智斌等人齊聚，現場還準備紅玫瑰大花束，法拉利賽車造型蛋糕，完全呼應壽星愛車性格，眾人齊聚相當開心。
不過網友卻從影片中發現林志穎眉頭間有道紅色傷疤，距離右眼僅差「1公分」，尤其在蛋糕前許願時最明顯，網友擔憂：「小志眉頭是受傷了嗎？」、「萬幸沒傷到眼睛，破皮就等他慢慢自癒吧」，更有不少粉絲
表達「心疼」，有網友看得細，紛紛揣測是否為錄影時受傷，一時間引發網友熱議，林志穎則透過經紀人回應：「在錄製『披荊斬棘3』住的宿舍睡覺時不小心抓破皮，現在已經好了，謝謝關心。」
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