53歲本土劇女星驚爆中風 「開腦引流續命」病況曝光
《戲說台灣》御用女星陳蔓菲（舊名：李宇柔）先前傳出腸爆裂，住院急救10多天才恢復正常。不料近來卻傳出她中風的消息，對此她也出面揭露目前病況。
據《三立新聞網》報導，陳蔓菲昨（15）日在私人社群平台透露今年6月中風，當時她忍痛錄完影後趕往三總，後來又轉到新光，後來檢查才驚覺是中風。近日她向媒體透露，當時中風發現血全流進腦室，開刀後順利引流出來，術後恢復良好，「我一定要珍惜生命，好好活著」。
2021年陳蔓菲曾因腸爆裂入住加護病房，她當時接受「三立新聞網」訪問時表示，自己大便都是綠色的，住院時全身插滿管子，「醫生說是把肚子大便引流出來，流出來大便是綠色的，只能喝螢光橘色的營養藥劑」。
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