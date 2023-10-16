林襄走秀被酸爆喊話「化妝師出來面對」 本尊親上火線：那你來教我化妝
林襄日前參加台北時裝周為人氣設計師品牌Seivon走秀，突破尺度穿上肉色內衣上場，又引來網友大酸妝容像是得罪化妝師，沒想到化妝師本人親上火線回擊網友。
化妝師徐慧倫對於林襄近來老是被酸民攻擊感到心疼，透露林襄每次工作前都很努力在準備，會認真要求自己，上場前還會胃痛肚子痛，但是仍一直被嗆，雖然一開始會受到這些言論影響，但現在已能自己消化，這是她見證林襄成長很大的地方，常會看到網友說林襄是得罪髮型師、化妝師、造型師，但徐慧倫也表示，每次工作的妝容造型，都是與造型團隊經過再三討論，不過很可惜不是每次現場的光線、角度、燈光等都能完美呈現出團隊想要帶給大家的美麗。
徐慧倫也呼籲大家能多說好話、多做好事，一直罵人當鍵盤殺手，這讓她連呼NONONO，最後更對於有網友喊話要化妝師出來面對，她親自出面「好啦！我在這，那你來教我化妝」。
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