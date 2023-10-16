小S素人大姊高清照曝光 網友驚呼「是傳說中的珍珍」
小S大女兒Elly日前分享和大阿姨的合照，她頭戴大阿姨親手打的毛帽，開心分享「大阿姨送我的帽子，是她自己打的，超喜歡！」底下還釣出小S留言回覆「媽媽吃醋」，網友見狀忍不住虧她「三阿姨幹嘛吃醋？」十分逗趣。
大小S闖蕩演藝圈多年，擁有高知名度其實徐家有三姊妹，大小S還有一個大姊，小名珍珍，大S曾形容大姊長相平凡，個性低調，大姊確實也很少公開露臉，這次Elly分享和大阿姨的合照，也讓網友忍不住驚呼「這就是傳說中的珍珍嗎？」還有不少人讚嘆大姊手藝了得，很有才華。
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