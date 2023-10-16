「上流戰爭」女星安妍紅47歲梅開二度 低調披婚紗閃嫁CEO

47歲韓國女星安妍紅梅開二度，13日低調舉辦婚禮。韓媒起底她的另一半是企業CEO，身家背景等條件相當不錯。

安妍紅曾以狗血韓劇「Penthouse上流戰爭」中恐怖家教「陳粉紅」一角爆紅，2008年嫁給圈內人趙正雄，兩人育有一子。但因雙方個性不合，已於2017年6月離婚。

這次能找到第二春，安妍紅格外低調，家人接獲韓媒求證電話時頗為意外，但仍開心證實她找到幸福。 安妍紅。圖／摘自OSEN

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