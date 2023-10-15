專訪／一家聚餐太吵被盯上！蔡昌憲意外「串」起金鐘緣

蔡昌憲二度受導演李岳峰賞識，演出「牛車來去」讓他再度成為金鐘準視帝，上一次也以李執導的「苦力」入圍，他笑說：「好怕他之後不找我演！」並透露與導演結緣，是因製作人、李岳峰的女兒有一次在串燒店見到蔡昌憲，覺得他很適合演「苦力」，才「串」起合作緣分。

蔡昌憲笑說，當時是與家人聚餐，可能比較鬧哄哄，吸引製作人注意，但現場也沒相認，是製作人後來與經紀人聯繫後，才正式認識，因此蔡昌憲笑說：「我以後要常常去吃飯！」

「牛」劇中，蔡昌憲一度混黑道，雖他之前也經常演出小混混的角色，尤其在電影「艋舺」中「白猴」一角至今仍是他的代表角色之一，但他說現實生活中自己從未叛逆、差點誤入歧途，「不會想做一些會讓家裡擔心、不好的事情。」還自嘲，連刺青都不敢，「我這個臉刺青也不好看。」

不過這些角色都是「有義氣」的形象，戲外蔡昌憲有時也會過於講義氣，坦言自己「耳根子太軟」，加上人緣好、人脈廣，很多朋友會找他投資、合作生意，這時老婆就會出面提醒他要多想一想，「她會多給我一些防衛機制，讓我多思考一下。」有些生意也幸好有聽老婆的，才免於賠錢。

老婆現在懷二胎，蔡昌憲很期待明年初迎接「前世情人」出生，是否因女兒報到也帶來入圍好運氣？他說，兒子出生後這兩年，工作運也一直很旺，兒女都帶財，雖然很累、行程滿檔，最近還忙著搬新家，除了入圍他還要主持金鐘紅毯，但他還是會抓時間陪小孩，老婆看在眼裡也感受到他身心靈疲憊，還偷偷跟經紀人說：「後面不要再幫他工作排那麼滿了。」

蔡昌憲常演出有義氣的角色，螢幕形象也深植人心。記者李政龍／攝影

蔡昌憲以「牛車來去」二度入圍金鐘男主角獎。記者李政龍／攝影

蔡昌憲以「牛車來去」二度入圍金鐘男主角獎。記者李政龍／攝影

蔡昌憲自招耳根子軟，很多朋友喜歡找他投資生意。記者李政龍／攝影

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